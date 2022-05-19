Вечером на дорогах Казани образовались пробки в 7 баллов
Вечером на казанских дорогах образовались пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», они составляют 7 баллов.
В основном движение затруднено в центре города. Пробки образовались на улицах Габдуллы Тукая, Пушкина, Лево-Булачной, Право-Булачной, Карла Маркса, Бутлерова, Тихомирнова, Вишневского, Николая Ершова.
Кроме того, заторы можно наблюдать на проспекте Победы, Мамадышском тракте, улицах Рихарда Зорге, Гвардейской, Ломжинской, Космонавтов, Патриса Лумумбы.
Накануне вечером в Казани также наблюдалась пробка в 7 баллов. Заторы образовались на улицах Пушкина, Лево-Булачной, Московской, Мусы Джалиля, Николая Ершова, Театральной, Достоевского.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым