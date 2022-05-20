Шойгу: более 1900 националистов с «Азовстали» уже сдались в плен

На «Азовстали» в Мариуполе сдались в плен уже 1 908 националистов, до этого там сложили оружие 1 387 морпехов. Об этом доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

— Продолжается блокирование завода «Азовсталь». С территории завода эвакуированы мирные граждане, которых удерживали там украинские националисты, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: кадр видео Минобороны России

Спасли 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей.

Как вчера сообщило Минобороны России, нуждающиеся в стационарном лечении, получают помощь в медучреждениях ДНР. Ведомство также показывало условия содержания военнопленных.

Татьяна Леухина