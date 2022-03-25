В этом году в столице Татарстана планируют провести три турнира по водным видам спорта

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани планируют провести три турнира по водным видам спорта под названием «Кубок дружбы». Предполагается, что соревнования пройдут летом, осенью и в декабре, рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— Мы эти несколько недель прорабатываем со Всероссийской федерацией плавания проведение альтернативных турниров. Это пилотный проект, он предварительно согласован и в переговорном процессе с нашими федеральными коллегами, — приводит его слова ТАСС.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Глава Минспорта отметил, что это будут комплексные соревнования не только по плаванию. Турниры включат в себя и другие водные виды спорта.

В среду Международная федерация плавания (FINA) объявила о переносе чемпионата мира по плаванию из Казани. Соревнования должны были пройти с 17 по 22 декабря текущего года.

Диана Жиленкова