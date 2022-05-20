Главное о коронавирусе на 20 мая: COVID-19 могут отнести к сезонным инфекциям, ВОЗ одобрила вакцину Convidecia
Новые случаи COVID-19 в Татарстане
- По данным регионального оперштаба, на 19 мая в Татарстане зарегистрировали 179 новых заражений COVID-19. Общее число заболевших в республике составляет 148 308 человек. Отмечается, что на вчерашний день вылечились от инфекции 163 человека, а общее число выздоровлений составило 143 489 пациентов. Кроме того, в республике от коронавируса умер один человек, а общее количество смертей составило 1 993 случая.
Эпидемиолог: существенного роста заболеваемости COVID-19 в ближайшее время не будет
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус сейчас можно отнести к сезонным острым респираторным вирусным инфекциям. По ее словам, ведомство в течение недели сформирует окончательную позицию по итогам эпидемического сезона. Она отметила, что на сегодняшний день ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, а снижение заболеваемости наблюдается уже 13-ю неделю.
- Также Попова выразила надежду, что пандемия COVID-19 в обозримом будущем может закончиться, но сам вирус не уйдет. Она считает, что проявление вируса станет уже не пандемическим, а эпидемическим. Кроме того, глава Роспотребнадзора напомнила, что помимо лекарственных препаратов и вакцин существуют гигиенические меры предосторожности, такие как маски, мытье рук и уборка помещений.
- Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что COVID-19 все больше приобретает черты сезонной инфекции, поэтому эпидемический процесс может активизироваться осенью. По ее словам, осень — это время, когда происходит сезонный подъем заболеваемости многими респираторными инфекциями, в том числе сезонными коронавирусами.
- Специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что в настоящее время нужно быть готовым к возможным подъемам заболеваемости и продолжать усиленный генетический мониторинг за вариациями коронавируса. Инфекционист также подчеркнул, что нельзя забывать и о гриппе — он и до пандемии являлся ключевой остро-респираторной инфекцией. По его словам, в 2022—2023 годах возможно распространение вирусов гриппа В викторианской линии и вирусов гриппа А H1N1.
- Директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что коронавирус может перейти в разряд сезонных заболеваний и каждый год к нему будет подбираться вакцина, как это делается в случае с гриппом. По его словам, Россия имеет собственную национальную базу данных, которая насчитывает более 130 тысяч геномов коронавируса. Один лишь омикрон-штамм насчитывает более 45 мутаций, уточнил Акимкин.
- Директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития Минздрава России Евгения Котова заявила, что российская система здравоохранения возвращается к «плановому доковидному режиму работы». При этом она подчеркнула, что риск новых волн заболеваемости COVID-19 по-прежнему существует. «Ковид отступил», но просто вернуться к прежнему образу жизни «невозможно и неправильно», подчеркнула она.
- Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что школьникам в этом году не нужно перед экзаменами предоставлять результаты ПЦР-тестирования и сертификаты о вакцинации против коронавируса. Напомним, в конце апреля министр науки Валерий Фальков заявил, что подготовка к началу приемной кампании в российских высших учебных заведениях проходит в штатном режиме.
- Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что в ближайшее время не придется ожидать больших вспышек заболевания коронавирусом, так как у людей формирован коллективный иммунитет. Однако прививаться, по его словам, все же нужно, потому что заболевание по-прежнему остается достаточно опасным. Смертность от «омикрона» среди пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями сохраняется на достаточно высоком уровне, отметил вирусолог.
- Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков рассказал, что люди с лишним весом и избыточным уровнем холестерина спустя время после перенесенного коронавируса могут столкнуться с инфарктом или инсультом. По его словам, если из-за инфекции было нарушено кровообращение головного мозга, то это инсульт, в случае сердца — это инфаркт. И так вплоть до летального исхода. Волчков подчеркнул, что это является одним из значимых побочных эффектов подобного рода вирусных инфекций.
- Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил, что россияне по-прежнему продолжают заражаться коронавирусом, но теперь это заболевание больше похоже на ОРЗ. По его словам, сходство заключается как в массовом распространении болезни, так и в сравнительно легком ее течении. Он также добавил, что большинство случаев COVID-19 в России связано с заражением штаммом «омикрон», а инфицированные этим вариантом коронавируса пациенты выздоравливают в среднем за пять дней.
- Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо прокомментировала ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Тюменской области. По ее словам, с начала пандемии в регионе зарегистрировали более 191 тысячи случаев коронавируса. Пик, почти 63 тысячи, пришелся на февраль 2021 года. Наибольшее число заболевших выявили 5 февраля 2021 года, наименьшее — 16 мая того же года, отметила эксперт.
- Заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко рассказала, что заболеваемость коронавирусом в регионе находится на минимальных значениях, ежедневно регистрируется не более 40 новых случаев. Однако, как сообщает пресс-служба Минздрава республики, вероятность прихода другого штамма и еще одной «волны» коронавируса остается высокой.
- Пресс-служба правительства Приморья сообщила, что в клинической больнице №2 во Владивостоке завершили клиническое исследование нового лекарства от COVID-19 — испытания проходили с июля 2021 года. Отмечается, что речь идет о третьей фазе контролируемого клинического исследования эффективности и безопасности препарата «Цезарокс» в капсульной форме. Данные исследования обрабатываются, анализируются и скоро результаты лечения будут представлены широкой общественности, подчеркнули в правительстве.
- В посольстве РФ на территории КНДР сообщили, что у России есть планы по оказанию помощи Северной Корее, в том числе поставками медикаментов в связи со вспышкой COVID-19 в стране. В свою очередь, эксперт сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков отметил, что на данный момент создается впечатление, что власти КНДР в целом дают правильную картину масштабов заболевания, хотя в публикуемые цифры не входят те, кто болеет бессимптомно.
Французские ученые нашли антибиотик, подавляющий коронавирус
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 524 049 597 человек, 6 273 518 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (83 060 959). На второй строчке — Индия (43 131 822), на третьей — Бразилия (30 701 900), на четвертой — Франция (29 517 146), на пятой — Великобритания (22 416 204).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 001 606). За ними следуют Бразилия (665 216), Индия (524 323), Россия (370 449, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 617).
- Генконсульство КНР в Екатеринбурге сообщило, что китайский динамичный подход «сведения к нулю числа коронавирусных случаев», который доказал свою эффективность в борьбе с эпидемией COVID-19, обеспечивает устойчивый рост второй по величине экономики мира. Отмечается, что власти Шанхая во вторник объявили о блокировании цепочки передачи COVID-19 вне карантинных зон во всех 16 городских районах. Этот прогресс позволит жителям возобновить нормальную жизнь, а предприятиям — в полной мере проявить свои возможности, подчеркнули в ведомстве.
- Из-за последствий коронавируса умер греческий композитор Вангелис Одиссеас Папатанасиу. Ранее автор саундтрека к «Бегущему по лезвию» был госпитализирован во Франции. Юридическая фирма, представляющая его интересы, подтвердила смерть композитора и отметила, что он скончался поздно ночью во вторник, 17 мая. Ему было 79 лет.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса Convidecia производства китайской компании CanSino Biologics в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях. Сообщается, что вакцина основана на модифицированном аденовирусе человека. Одобренная вакцина является однокомпонентной. По данным ВОЗ, эффективность Convidecia против симптоматической формы COVID-19 составляет 64%, против тяжелой формы — 92%.
- Министр промышленности, торговли и туризма Испании Мария Рейес Марото рассказала, что в течение нескольких дней страна отменит требование о предоставлении сертификатов вакцинации для туристов из стран, не входящих в Евросоюз. По ее словам, такие туристы смогут при въезде предоставить только отрицательный тест на коронавирус. Она подчеркнула, что 92% жителей Испании получили вакцину, и это позволяет туристам всего мира рассматривать страну как безопасное направление.
- Французские молекулярные биологи выяснили, что антибиотик клофоктол способен подавлять размножение коронавируса в клетках человеческих легких и в организме мышей, предрасположенных к развитию COVID-19. Отмечается, что за последние два года ученые открыли свидетельства того, что некоторые лекарства, созданные для борьбы с гепатитом С, гриппом и лихорадкой Эбола, способны замедлить размножение SARS-CoV-2. Последующие опыты подтвердили эффективность части этих препаратов, тогда как многие другие лекарства, такие как пробенецид и гидроксихлорохин, оказались бесполезными или даже опасными для больных.
- Южнокорейская разведка сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын, скорее всего, не вакцинирован от коронавируса. В ведомстве предположили, что вакцины против COVID-19 вообще не ввозились в страну. В то же время, как рассказали парламентарии, отношение к вакцинации в народной республике начало меняться. По их словам, власти стали осознавать необходимость вакцинации, о чем свидетельствует сообщение газеты Rodong Sinmun, опубликованное 17 мая. В нем была подчеркнута эффективность этой медицинской процедуры в борьбе с эпидемией.
- Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона, за сутки заразились более 263 тысяч новых пациентов, двое скончались, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что сутками ранее в Северной Корее зарегистрировали более 262 тысяч заболевших. Общее число летальных случаев достигло 65. По состоянию на 19 мая около 1,5 млн заболевших выздоровели и порядка 750 тысяч находятся на лечении.
- Страны БРИКС должны продолжать работу по сдерживанию пандемии COVID-19, говорится в совместном заявлении, распространенном МИД Индии. Отмечается, что страны будут развивать систему борьбы с последствиями коронавируса, а также поддержат ведущую роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией. Кроме того, главы МИД стран БРИКС «призвали к реализации стратегии на период до 2030 года (в области) повестки дня в области устойчивого развития».
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