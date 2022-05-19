В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 179 заражений COVID-19

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 179 новых заражений COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Общее число заражений в республике составляет 148 308 случаев.

По данным на 19 мая, вылечились от инфекции 163 человека. Общее число выздоровлений составило 143 489 случаев.

За минувшие сутки в Татарстане от коронавируса умер один человек, а общее количество смертей составило 1 993 случая.

Фото: Максим Платонов

Накануне сообщалось, что в Татарстане выявили 180 случаев заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, стране и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».



Артем Гафаров