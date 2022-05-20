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В Роспотребнадзоре заявили, что новая волна COVID-19 может начаться осенью

07:59, 20.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили, что новая волна COVID-19 может начаться осенью
Фото: realnoevremya.ru (архив)

COVID-19 все больше приобретает черты сезонной инфекции, поэтому эпидемический процесс может активизироваться осенью. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Осень — это время, когда происходит сезонный подъем заболеваемости многими респираторными инфекциями, в том числе, сезонными коронавирусами, приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что коронавирус может перейти в разряд сезонных и каждый год к нему будет подбираться вакцина, как это делается с гриппом. В России существует собственная национальная база данных, которая насчитывает более 130 тысяч геномов COVID-19. Лишь один омикрон-штамм насчитывает более 45 мутаций.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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