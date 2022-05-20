Специалист Минздрава призвал готовиться к новым подъемам заболеваемости COVID-19

Фото: Максим Платонов

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил о необходимости быть готовыми к возможным новым подъемам заболеваемости COVID-19 и продолжать усиленный генетический мониторинг за вариациями вируса. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Несмотря на то, что мы сейчас наблюдаем спад активности COVID-19, тем не менее циркуляция вируса продолжается. И активизация возбудителей, безусловно, еще возможна. Мы слушали много о появлении новых вариантов коронавируса, — сказал он.

Чуланов отметил, что не стоит забывать и о гриппе, который до пандемии являлся ключевой острой респираторной инфекцией. По его словам, в период с 2022 по 2023 год с высокой вероятностью возможно распространение вирусов гриппа В викторианской линии и вирусов гриппа А H1N1.

Фото: Илья Репин

На 19 мая в России зарегистрировали 4 927 случаев заражений COVID-19. Об этом говорят данные оперштаба по борьбе с коронавирусом. Общее число заболеваний в стране достигло 18 278 617 случаев. Кроме того, госпитализировали 2 117 человек, а общее число выздоровлений составило 5 952. Всего вылечились от коронавируса 17 670 628 человек. Скончались 97 человек, а общая смертность составила 378 072 случая.



Максим Кокунин