В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус может стать сезонной инфекцией

Фото: Ринат Назметдинов

Директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что коронавирус может перейти в разряд сезонных и каждый год к нему будет подбираться вакцина, как это делается с гриппом. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, в настоящее время у России существует собственная национальная база данных, которая насчитывает более 130 тысяч геномов COVID-19. Он также отметил, что лишь один омикрон-штамм насчитывает более 45 мутаций.

— Все геноварианты, которые были зафиксированы в мировой практике, они все были на территории Российской Федерации. Однако большое, значительное распространение получили только два из них — это дельта и омикрон, — добавил Акимкин.

Фото: Ринат Назметдинов

Вчера стало известно, что российская биофармацевтическая компания «Нанолек» приостановила планы по разработке комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа. По словам директора компании Максима Стецюка, сезон, начиная с сентября, станет показательным в плане того, будет ли эпидемия коронавируса как заболевание сочетаться с гриппом и потребуется ли комбинированная вакцина. Он добавил, что есть другие компании, работающие над такой вакциной.

Максим Кокунин