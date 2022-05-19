В Зеленодольском районе Татарстана появится оптово-распределительный центр «Агроэкспресс-Казань»

Фото: Пресс-служба Зеленодольского района РТ

В Зеленодольском районе Татарстана появится площадка оптово-распределительного центра «Агроэкспресс-Казань». Об этом сообщила пресс-служба района.

Проект «Агроэкспресс» — это специализированный сервис АО «РЖД Логистика» и АО «РЭЦ» по доставке российских продуктов питания в Казахстан, Узбекистан, Иран, Китай и на Ближний Восток при помощи ускоренных контейнерных поездов.

Генеральный директор АНО по содействию в развитии агропромышленной деятельности «Евразийская Агрологистика» Алевтина Кириллова выразила благодарность Татарстану и его президенту Рустаму Минниханову за то, что республика выступит пилотом в этом проекте. Она отметила важность того, что пилотный проект запустят именно в Татарстане, так как модель центра в последующем станут презентовать другим регионам России и странам, на основе него.

Кроме того, сегодня в «Казань-Экспо» в рамках международного саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit» глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев, министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров, гендиректор АНО «Евразийская Агрологистика» Алевтина Кириллова и гендиректор «ИФК Линова» Линар Якупов подписали Меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Он предусматривает продвижение проекта «Евразийский Агроэкспресс» на рынок России, стран Евразийского Экономического Союза и другие международные рынки. Кроме того, соглашения направлены на развитие сотрудничества в сфере внешней торговли, транспорта и логистики на маршрутах международного транспортного коридора «Север-Юг».

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

С 19 по 21 мая 2022 года в Казани проходит XIII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Лейтмотивом деловой программы саммита станет экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль. Выездная редакция «Реального времени» начала работу на нем.



Дарья Акимова