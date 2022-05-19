Выездная редакция «Реального времени» начинает работу на KazanSummit 2022

Выездная редакция «Реального времени» начала работу на 13-м международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Мероприятие пройдет с 19 по 21 мая.

Лейтмотивом деловой программы XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» станет экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль, а ключевыми темами предстоящего саммита — исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Саммит проходит на территории международного выставочного центра «Казань Экспо». В этом году в нем примут участие 5 000 гостей из 72 стран мира и 38 регионов России.



Первая выездная редакция «Реального времени» на KazanSummit заработала в 2016 году. Журналисты издания работали на разных площадках, общались с разными высокопоставленными спикерами.

Татьяна Леухина