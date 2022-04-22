В выходные в Казани откроется сервис проката электросамокатов Whoosh

В предстоящие выходные в столице Татарстана откроется сервис проката электросамокатов. В городе начнут работать 500 таких пунктов, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Схему дислокации электросамокатов разработало бюро транспортного планирования Управления архитектуры и градостроительства города. Отмечается, что накануне было подписано соглашение о взаимодействии между Комитетом по транспорту Казани и компанией Whoosh.

По требованию исполкома Казани в настоящее время установлены зоны ограничения скорости до 10—15 км/ч в местах большого пешеходного трафика — Кремлевская набережная, улица Баумана, набережная озера Кабан, рынок «Родина», вблизи Казанского кремля, а также на перекрестках, где плотная интенсивность трафика, в парках и на оживленных улицах. Всего таких зон — 73.

Фото: Максим Платонов

В конце марта Верховный суд России признал законным положение Правил дорожного движения и разрешил относить электросамокаты к транспортным средствам.

Недавно сообщалось, что 10 апреля появятся электросамокаты Urent, однако, как сообщили «Реальному времени» очевидцы, в городе их пока нет. Издание направило запрос в компанию.

Также в эти выходные в городе ожидается открытие летнего велосезона. В субботу, 23 апреля, на Кремлевской набережной стартует велопробег. Кроме того, запланирована презентация Союза велосипедистов Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова