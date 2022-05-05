Этой весной продажи электротранспорта в Казани увеличились на 31% по сравнению с 2021 годом

Весной этого года продажи электротранспорта в Казани увеличились на 31% по сравнению с 2021 годом, сообщает сервис «Авито».

В целом по России электрические виды транспорта в этом году покупали на 30% чаще, чем в прошлом. Вместе с этим продажи механических велосипедов и самокатов выросли на 23%.

Средняя цена детского самоката составила 6,3 тысячи рублей, взрослые модели — 15,2 тысячи рублей. Цена на велосипеды в среднем находится на уровне 13,9 тысячи рублей (дорожные модели — 20,5 тысячи рублей, горные — 18,5 тысячи рублей, BMX и детские велосипеды — 13,6 тысячи рублей и 5,4 тысячи рублей соответственно).

Отмечается, что продажи электросамокатов по России в этом году увеличились на 42%. Приобрести такой вид транспорта можно в среднем за 15,4 тысячи рублей. В Казани электросамокаты этой весной покупали на 44% чаще, чем весной прошлого года, а их средняя цена составила 19,8 тысячи рублей.

Моноколеса в этом году покупали на 27% чаще, чем в прошлом, а его средняя стоимость составила 43,8 тысячи рублей. Жители Казани покупали моноколеса в 8 раз чаще по сравнению с весной прошлого года, в среднем за 38,8 тысячи рублей.

Также популярным видом транспорта оказался электровелосипед, его продажи выросли на 54%, а средняя стоимость составила 47,3 тысячи рублей. В Казани количество проданных электровелосипедов увеличилось на 21%, а их средняя стоимость — 44,9 тысячи рублей.

Продажи гироскутеров в марте и апреле этого года практически не изменились. Их покупка обойдется россиянам в среднем в 4,4 тысячи рублей, в Казани — 4,6 тысячи рублей.

Фото: Максим Платонов

24 апреля в Казани начался сезон электросамокатов. В комитете по транспорту сообщили, что в городе начнут работать 500 пунктов проката Whoosh и Urent. Электросамокаты стали отдельной темой для дискуссий муниципальных властей. Для снижения количества травм в местах с большим трафиком пешеходов их скорость ограничили до 10–15 км/ч.



Максим Кокунин