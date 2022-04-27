С начала сезона три ребенка попали в ДРКБ с травмами после катания на самокатах

Фото: Анна Сейтумерова

Уже три ребенка с начала сезона получили различные травмы после катания на самокатах. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ДРКБ. Все пострадавшие дети оказались на хирургическом столе.

— Компрессионный перелом позвоночника, перелом костей предплечья и перелом костей голени — с такими диагнозами попали дети, — рассказал заведующий отделением травматологии Руслан Хасанов.

В прошлом году в ДРКБ с травмами, полученными при катании на самокатах, обратились 168 детей. В приемно-диагностическое отделение поступили 59 детей, 11 из которых пришлось госпитализировать. Еще 109 обращений зарегистрировали в травмпункте больницы. Среди них 108 детей управляли самокатом сами, а один ребенок попал под колеса.

Чаще всего дети получают легкие травмы и ссадины, но бывают и более тяжелые случаи: компрессионный перелом позвоночника, переломы ключицы и сотрясение мозга. В ДРКБ призывают детей и их родителей быть внимательнее при катании на улице: надевать средства защиты и не ездить вблизи автомобильных дорог.

В минувшие выходные в Казани начался сезон электросамокатов. В комитете по транспорту сообщили, что в городе начнут работать 500 пунктов проката Whoosh и Urent. Электросамокаты стали отдельной темой для дискуссий муниципальных властей. Для снижения количества травм в местах с большим трафиком пешеходов их скорость ограничили до 10–15 км/ч.

Артем Гафаров