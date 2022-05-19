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МУП «Метроэлектротранс»: дата повышения стоимости проезда в метро неизвестна

12:39, 19.05.2022
МУП «Метроэлектротранс»: дата повышения стоимости проезда в метро неизвестна
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Точной даты повышения стоимости проезда в казанском метрополитене нет. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Сегодня Кабмин Татарстана поднял стоимость проезда в казанском метро. Оплата проезда по банковской карте повысится до 31, по наличному расчету — до 36 рублей. Провоз багажа также подорожал до 31 рубля.

Фото: t.me/kzn_official

Сейчас стоимость проезда в метро составляет 30 рублей при оплате картой, 35 — при оплате наличными, 27 рублей — при оплате транспортной картой.

С 1 мая в столице Татарстана увеличилась стоимость оплаты проезда в наземном общественном транспорте. В автобусах, троллейбусах и трамваях одна поездка за наличный расчет обходится в 36 рублей, безналичный — 31 рубль.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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