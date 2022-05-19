В Казани повысится стоимость проезда на метро

Кабмин Татарстана поднял стоимость проезда в казанском метро. Постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Оплата проезда по банковской карте повысится на 1 рубль — до 31, по наличному расчету — до 36 рублей. Провоз багажа также подорожал до 31 рубля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Поездка по проездному, предполагающему не менее 100 поездок в месяц, обойдет в 23 рубля.

С 1 мая в столице Татарстана увеличилась стоимость оплаты проезда в наземном общественном транспорте. В автобусах, троллейбусах и трамваях одна поездка за наличный расчет обходится в 36 рублей, безналичный — 31 рубль.



Татьяна Леухина