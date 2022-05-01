Сегодня в Казани повышается стоимость проезда в общественном транспорте

Фото: Максим Платонов (архив)

С сегодняшнего дня в столице Татарстана увеличится стоимость оплаты проезда в наземном общественном транспорте. В автобусах, троллейбусах и трамваях одна поездка за наличный расчет обойдется в 36 рублей, безналичный — 31 рубль.



Напомним, соответствующий проект постановления разработал Госкомитет республики по тарифам. В общественном транспорте при оплате транспортной картой один проезд будет стоить 31 рубль, 100 поездок — по 23 рубля за каждую.



Фото: realnoevremya.ru

Недавно казанские перевозчики заявили, что общее увеличение стоимости проезда не превышает уровень средней инфляции. С вопросом о повышении платы за проезд они обращались в Комитет по транспорту Казани и Госкомитет Татарстана по тарифам. В обращении перевозчики указали на снижение пассажиропотока и выручки из-за пандемии COVID-19 и введения QR-кодов в транспорте.

Диана Жиленкова