Новости общества

21:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Казани повышается стоимость проезда в общественном транспорте

00:33, 01.05.2022 4
Сегодня в Казани повышается стоимость проезда в общественном транспорте
Фото: Максим Платонов (архив)

С сегодняшнего дня в столице Татарстана увеличится стоимость оплаты проезда в наземном общественном транспорте. В автобусах, троллейбусах и трамваях одна поездка за наличный расчет обойдется в 36 рублей, безналичный — 31 рубль.

Напомним, соответствующий проект постановления разработал Госкомитет республики по тарифам. В общественном транспорте при оплате транспортной картой один проезд будет стоить 31 рубль, 100 поездок — по 23 рубля за каждую.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно казанские перевозчики заявили, что общее увеличение стоимости проезда не превышает уровень средней инфляции. С вопросом о повышении платы за проезд они обращались в Комитет по транспорту Казани и Госкомитет Татарстана по тарифам. В обращении перевозчики указали на снижение пассажиропотока и выручки из-за пандемии COVID-19 и введения QR-кодов в транспорте.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08:33
    Зарплату тоже поднимут?
    Ответить
  • Анонимно 08:33
    А сейчас какие куар-коды им мешают? Вообще-то, отменили их давно.
    Ответить
  • Анонимно 09:37
    Прекрасно, повысили стоимость проезда. Когда зарплаты кондукторам и водителям повысят? На 20%.
    Ответить
  • Анонимно 12:43
    Смысл повышать проезд на рубль? Тут репутационные потери на всю жизнь, позорники. Как говориться : с бедных по копеечке - богатому на миллион.
    Всё никак не "накушаются" (синоним сами подберёте).
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем