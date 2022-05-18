В России за сутки зарегистрировали 4 732 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4 732 случая заражения COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 273 690 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 18 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 134 россиян. Всего вылечившихся — 17 664 676 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 106 жителей страны. С начала пандемии скончались уже 377 975 человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

17 мая сообщалось, что в России выявили 4 122 случая заболевания коронавирусом за сутки. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, стране и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова