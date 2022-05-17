В России за сутки зарегистрировали 4 122 случая заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4 122 случая заражения COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 268 958 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 17 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 984 россиянина. Всего вылечившихся — 17 658 542 человека.
За сутки коронавирус унес жизни 110 россиян. С начала пандемии скончались уже 377 869 человек.
16 мая сообщалось, что в России выявили 4 543 случая заболевания коронавирусом за сутки. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, стране и мире читайте в подборке «Реального времени».
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