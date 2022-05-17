В России за сутки зарегистрировали 4 122 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4 122 случая заражения COVID-19. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 268 958 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 17 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 984 россиянина. Всего вылечившихся — 17 658 542 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 110 россиян. С начала пандемии скончались уже 377 869 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

16 мая сообщалось, что в России выявили 4 543 случая заболевания коронавирусом за сутки. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, стране и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко