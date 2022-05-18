KazanSummit 2022 соберет свыше 5 тысяч гостей и новых спикеров

С 19 по 21 мая 2022 года в Казани состоится 13-й международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Его темой станет «Экономика совместного потребления и всеобщее благо Халяль». В рамках мероприятия пройдет форум World Halal Day («Всемирный день Халяль»), а также состоятся выставка продукции-халяль Russia Halal Expo, машиностроительный кластерный форум и мероприятия, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. «Реальное время» рассказывает подробности о нынешнем форуме и сравнивает его масштабы с предыдущим.

Площадка для проведения саммита

В этом году саммит пройдет в традиционном формате на территории международного выставочного центра «Казань Экспо». Напомним, в 2021 году его было решено провести в гибридном формате. Так, одна часть мероприятия проходила офлайн в «Казань Экспо», а вторая — онлайн на kazansummit.ru. А в 2020 году KazanSummit вовсе пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

19 января глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщила, что выставочная площадь в этом году будет увеличена с 5 до 10 тысяч кв. м. Напомним, до начала пандемии в 2019 году площадь была увеличена более чем в 3,5 раза до 5 тыс. кв. м. Всего общая площадь «Казань Экспо» составляет 75,4 тыс. кв. м, а его инфраструктура включает современный Конгресс-холл на 3 тысячи мест, 35 залов-трансформеров вместимостью от 30 до 500 человек, парковочную зону и зоны питания.

Фото: Ринат Назметдинов

«Доковидное» количество гостей

KazanSummit 2022 соберет рекордные 5 000 гостей из 72 стран мира и 38 регионов России. Для сравнения: в прошлом году мероприятие объединило 4 735 делегатов из 64 стран и 41 регионов нашей страны. В 2019 году количество участников составило 5 098 человек из 72 стран и 38 регионов, в 2018-м — 3 000 человек из 53 стран, а пять лет назад, в 2017-м, — 2 641 человек также из 53 стран. Стоит отметить, что самый первый саммит в 2009 году собрал лишь 250 участников.

Кроме того, в прошлом году мероприятие посетили 26 дипломатических миссий и 171 представитель СМИ, в этом году — 12 и 250 соответственно.

Фото: kazansummit.ru

В 2021 году KazanSummit посетили такие почетные гости, как министр внешней торговли ОАЭ Тани Ахмед Аль Зайюди, министр торговли Турции Мехмет Муш, замминистра промышленности и технологий Турции Хасан Бююкдеде, президент Союза палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарджиклыоглу, главный советник президента Турции Мюджахит Кючюкийлмаз, министр туризма Абхазии Хишба Теймураз, министр иностранных дел Абхазии Кове Даур, журналист BBC Тудор Халин Надира и другие.

Послания Путина и Эрдогана, спикеры с Востока

С речью на прошлогоднем форуме выступали президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор «Российского экспортного центра» Вероника Никишина, генеральный секретарь ICCIA Юсеф Хасан Халави, министр торговли Турции Мехмет Муш, министр внешней торговли ОАЭ Тани Ахмед Аль Зайюди, министр инвестиций Киргизии Алмамбет Шыкмаматов, замминистра экономики по отраслевому и региональному развитию Саудовской Аравии Халил Ибрагим Альватбан. Кроме того, к участникам обратились с приветственным словом президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В этом году список спикеров пополнился новыми именами:

министр экономического развития России Максим Решетников,

министр экономики ОАЭ Абдулла Аль Салех,

член кабмина Судана Осман Хуссейн Осман Элдирдир,

Шейх Абдулрахман Мохамед Рашед Альхалифа,

глава министерства культуры Иордании Мухаммед Румман,

представитель египетского министерства по делам вакуфов Мухаммед Абдус-Саттар Ас-Сеийд и другие.

Фото: Максим Платонов

Стоимость мероприятия

В прошлом году на выставке было представлено 113 экспонентов, среди которых стенды Индонезии, Турции, Казахстана, Азербайджана, Республики Киргизии и другие. В этом году количество экспонентов увеличится, как и число стран. Организаторы не раскрывают стоимости проведения мероприятия, однако на прошлогоднем саммите руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина сообщила, что из бюджета республики выделялось 12 млн рублей. Она отметила, что данная сумма не покрывает даже 50% всех расходов на организацию.

Участие в форуме платное и состоит из двух видов пакетов: «стандарт», который стоит 25 тысяч рублей, и «премиум» — 50 тысяч. За прошедший год цена пакетов не изменилась.

Для сравнения, участие в топовом питерском экономическом форуме — почти в 20 раз дороже. В прошлом году журналистка Ксения Собчак сообщила, что стоимость участия на Петербургском международном экономическом форуме выросла до 900 тысяч рублей, и возмутилась ценами в буфете: «Поесть теперь можно только за 3 800 за место (этакий «шведский стул»). То есть садишься за столик, заказал просто зеленый чай, а с тебя все равно 3 800 с рыла как с куста».

На международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» будет работать выездная редакция «Реального времени».



Максим Кокунин