Выставочную площадь Russia Halal Expo увеличат в два раза — мероприятие пройдет в Казани 19—20 мая

Фото: Максим Платонов (архив)

Выставка Russia Halal Expo в рамках XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» пройдет с 19 по 20 мая в Казани, сообщила глава Агенства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

По ее словам, выставочная площадь увеличена с 5 до 10 тысяч кв.м. В настоящее время продано 50% заявленной выставочной площади. Высокий интерес связан с празднованием 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Это позволит компаниям максимально плодотворно организовать деловую программу.

Напомним, саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» пройдет с 19 по 21 мая. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 4700 представителей из 64 стран и 41 региона РФ.

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2021-м на выставке Russia Halal Expo свою продукцию и услуги представили 100 экспонентов из России, Турции, Индонезии, Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана.



Луиза Игнатьева