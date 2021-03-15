KazanSummit 2021 пройдет в июле в смешанном формате

Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» будет проходить в онлайн- и офлайн-формате с 28 по 30 июля. Об этом рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

В очном формате мероприятие будет проходить на территории «Казань Экспо». Сейчас на завершающей стадии находится формирование повестки, программы и спикеров саммита, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году саммит отменили из-за пандемии коронавируса.

В августе 2020 года Минуллина сообщала, что форум может пройти весной 2021 года. Основной темой мероприятия должны стать исламские финансы.