Мурашко: от COVID-19 в России привито более 60 тысяч детей

Фото: Максим Платонов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявил, что в стране от коронавируса привито уже более 60 тысяч детей в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщает RT.

По словам главы Минздрава, они хорошо переносят вакцинацию. Кроме того, он отметил некоторое замедление в России темпов заболеваемости коронавирусом. Однако он добавил, что речь идет лишь о темпах.

Вакцина для детей от 12 до 17 лет была зарегистрирована Минздравом России 24 ноября 2021 года. Это аналог «Спутника V» со сниженной концентрацией. Прививка ею также проводится двумя компонентами внутримышечно с интервалом в три недели.

Фото: Максим Платонов

8 февраля Мурашко сообщил о том, что вакцинировалась 41 тысяча подростков. По его словам, добровольная вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет началась во всех российских регионах и вакцина была доступна.



Дарья Акимова