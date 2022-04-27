В Татарстане полностью привиты от COVID-19 более 2,5 тысячи детей

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане первым компонентом вакцины от COVID-19 привили около 3 350 детей, вторым компонентом — более 2,5 тысячи несовершеннолетних. Об этом сообщил главный внештатный специалист по эпидемиологии и иммунопрофилактике Министерства здравоохранения РТ Дмитрий Лопушов.

Всего в Татарстан поступило вакцин на 6 тысяч детей. При необходимости препарат могут заказать еще.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Лопушов отметил, что желающие привиться от инфекции есть. Вакцины в республике в достаточном количестве, сообщается на сайте мэрии Казани.

На прошлой неделе Минздрав РТ заявил, что в Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 519 019 человек. Вторую дозу препарата получили 1 926 325 человек. Ревакцинацию прошли 294 412 человек.



Татьяна Леухина