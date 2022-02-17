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В Минздраве России заявили об отсутствии серьезных побочных эффектов на вакцину «Спутник M»

08:57, 17.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минздраве России заявили об отсутствии серьезных побочных эффектов на вакцину «Спутник M»
Фото: realnoevremya.ru

Во время клинических исследований вакцины от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет «Спутник М» не было выявлено серьезных побочных эффектов на препарат. Таков ответ замминистра здравоохранения РФ Сергея Глаголева на запрос главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

В сообщении указано, что сведения о серьезных непредвиденных и нежелательных реакциях на вакцину в Росздравнадзор не поступали, передает ТАСС.

Максим Платонов

Вчера глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в стране от коронавируса привились уже свыше 60 тысяч детей. Министр отметил, что процедуру дети переносят хорошо. Напомним, «Спутник M» — это аналог вакцины «Спутник V» со сниженной концентрацией.

Диана Жиленкова
ЭкономикаФинансы Татарстан

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