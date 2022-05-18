Ассоциация фармпроизводителей: дефицит лекарств на российском рынке ликвидирован

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил, что дефицит некоторых лекарств, возникший с конца февраля в аптеках страны из-за ажиотажного спроса, ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Дмитриева, все компании, работающие на российском фармрынке, заявили, что не ожидается сбоев в поставках и сокращения предложения лекарств и медизделий. Сейчас идет замена иностранных поставщиков и решаются проблемы с логистикой.

Гендиректор компании «Р-фарм» Василий Игнатьев также отметил, что основные риски на сегодняшний день связаны с осуществлением цепочек поставок из-за границы сырья и материалов. В остальном же отрасль адаптировалась к нынешним условиям.

При этом гендиректор «Биннофарм групп» Рустем Муратов рассказал, что такие факторы, как колебания валютного курса, проблемы с логистикой и так далее, с которыми фармкомпании столкнулись в начале года, не новы для отрасли.

Фото: Максим Платонов (архив)

В марте в России зафиксировали повышенный спрос на препараты длительного применения при хронических заболеваниях, например, на лекарства с международным непатентованным наименованием «Бисопролол», применяемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, и «Метформин» для лечения сахарного диабета. Из-за угрозы дефицита лекарств Росздравнадзор потребовал от аптек соблюдать правила отпуска препаратов. В начале апреля в ведомстве отметили снижение ажиотажного спроса на лекарства.

Дарья Акимова