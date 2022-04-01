Росздравнадзор зафиксировал снижение ажиотажного спроса на лекарства
В России начинает снижаться ажиотажный спрос на лекарства. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.
По наблюдениям ведомства, обстановка на рынке лекарств в стране постепенно нормализуется. Мониторинг наличия препаратов в аптеках продолжается, пишет «РИА Новости».
В марте в России зафиксировали повышенный спрос на препараты длительного применения при хронических заболеваниях, например, на лекарства с международным непатентованным наименованием «Бисопролол», применяемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, и «Метформин» для лечения сахарного диабета. Из-за угрозы дефицита лекарств Росздравнадзор потребовал от аптек соблюдать правила отпуска препаратов.
Некоторые в сложившейся ситуации решили извлечь выгоду. Росздравнадзор зафиксировал факты перепродаж лекарств гражданам через социальные сети и маркетплейсы и предупредил об ответственности, так как это признается нарушением законодательства.
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