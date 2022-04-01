Росздравнадзор зафиксировал снижение ажиотажного спроса на лекарства

Фото: Максим Платонов (архив)

В России начинает снижаться ажиотажный спрос на лекарства. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.

По наблюдениям ведомства, обстановка на рынке лекарств в стране постепенно нормализуется. Мониторинг наличия препаратов в аптеках продолжается, пишет «РИА Новости».

В марте в России зафиксировали повышенный спрос на препараты длительного применения при хронических заболеваниях, например, на лекарства с международным непатентованным наименованием «Бисопролол», применяемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, и «Метформин» для лечения сахарного диабета. Из-за угрозы дефицита лекарств Росздравнадзор потребовал от аптек соблюдать правила отпуска препаратов.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Некоторые в сложившейся ситуации решили извлечь выгоду. Росздравнадзор зафиксировал факты перепродаж лекарств гражданам через социальные сети и маркетплейсы и предупредил об ответственности, так как это признается нарушением законодательства.

Татьяна Демина