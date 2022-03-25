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Росздравнадзор потребовал от аптек соблюдения правил отпуска лекарств

11:39, 25.03.2022
Росздравнадзор потребовал от аптек соблюдения правил отпуска лекарств
Фото: Максим Платонов

Росздравнадзор потребовал от аптек соблюдать правила отпуска лекарств, чтобы не возникал дефицит препаратов на фоне ажиотажа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По мнению представителей ведомства, отсутствие лекарств в аптеках обусловлено искусственно создаваемым ажиотажем, так как люди запасаются ими на будущее. Кроме того, аптеки продают рецептурные лекарства без рецепта в нарушение правил отпуска. Из-за этого создается ситуация, когда дистрибьютеры не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках.

Отмечается, что повышенный спрос зафиксирован на препараты длительного применения при хронических заболеваниях, например, на лекарства с международным непатентованным наименованием «бисопролол», применяемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, и «метформин» для лечения сахарного диабета. В Росздравнадзоре добавили, что лекарства на складах имеются в достаточном количестве.

Фото: pixabay.com

На этой неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране производство и поставки лекарственных средств продолжаются в плановом режиме. Он отметил, что запасаться препаратами не нужно.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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