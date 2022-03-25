Росздравнадзор потребовал от аптек соблюдения правил отпуска лекарств
Росздравнадзор потребовал от аптек соблюдать правила отпуска лекарств, чтобы не возникал дефицит препаратов на фоне ажиотажа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По мнению представителей ведомства, отсутствие лекарств в аптеках обусловлено искусственно создаваемым ажиотажем, так как люди запасаются ими на будущее. Кроме того, аптеки продают рецептурные лекарства без рецепта в нарушение правил отпуска. Из-за этого создается ситуация, когда дистрибьютеры не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках.
Отмечается, что повышенный спрос зафиксирован на препараты длительного применения при хронических заболеваниях, например, на лекарства с международным непатентованным наименованием «бисопролол», применяемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, и «метформин» для лечения сахарного диабета. В Росздравнадзоре добавили, что лекарства на складах имеются в достаточном количестве.
На этой неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране производство и поставки лекарственных средств продолжаются в плановом режиме. Он отметил, что запасаться препаратами не нужно.
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