Туристы посетили Татарстан в январе — марте более 588,4 тысячи раз

Татарстан вошел в число самых популярных направлений у туристов — с января по март этого года республику посетили 588 413 раз, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.



На первом месте — Москва (3,7 млн поездок). В топ-10 попали Краснодарский край (2 497 105), Ленинградская область (2 062 315), Московская область (1 796 154) и Санкт-Петербург (1 516 360), а еще Владимирская область (749 745), Тюменская (580 576), Свердловская (557 740) и Кемеровская области (433 708).

Всего с января по март 2022 года туристы совершили 24,1 млн поездок по России.

Фото: Анна Сейтумерова

Казань за первые десять дней мая посетили 200 тысяч туристов. Это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. О том, что Татарстан вошел в число наиболее популярных направлений для путешествий на майские праздник, рассказывала глава Ростуризма Зарина Догузова.

По данным Ассоциации отелей Казани и Татарстана, с 30 апреля по 9 мая загрузка гостиниц столицы республики составила 85%.

Маргарита Головатенко