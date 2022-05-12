Депутат Ямпольская сообщила об отмене концерта «Би-2» в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани отменили концерт рок-группы «Би-2». Об этом сообщила депутат Госдумы России от Татарстана Елена Ямпольская.

— Информация о том, что в Казани, на площадке «Татнефть Арены» 1 июня состоится концерт группы «Би2», является устаревшей и на данный момент уже не соответствует действительности, — написала она на своей странице в сети «ВКонтакте».

Фото: duma.gov.ru

Тем не менее на официальном сайте рок-группы все еще присутствует возможность приобрести билет на назначенный концерт. Дата мероприятия по-прежнему указана в афише выступлений музыкантов.

Как пишут в СМИ, недавно рок-группа отменила концерт в Омске перед началом мероприятия. Причиной стало появление патриотического баннера в зрительном зале.

— Администрация площадки «СК Красная звезда» не позволила нам провести свое выступление: представители площадки начали демонтаж наших декораций, — выдвинули свою версию музыканты.

Диана Жиленкова