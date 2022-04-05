Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий

Фото: Максим Платонов

Правительство России решило упростить процедуру государственной регистрации медицинских изделий, соответствующее постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.



Теперь срок регистрации для отдельных медизделий сократили с 50 до 22 рабочих дней, а для других — до пяти рабочих дней. Предполагается, что решение позволит избежать дефицита медицинских изделий в стране.

Перечень медизделий, которые можно будет регистрировать в упрощенном порядке, определит специальная межведомственная комиссия, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова вчера упоминала, что для сглаживания влияния ограничений на систему здравоохранения принято два федеральных закона, которые упрощают разрешительные процедуры при ввозе, разработке и регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий. Она отмечала, что у российских регионов есть ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами.

Маргарита Головатенко