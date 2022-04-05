Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий
Правительство России решило упростить процедуру государственной регистрации медицинских изделий, соответствующее постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.
Теперь срок регистрации для отдельных медизделий сократили с 50 до 22 рабочих дней, а для других — до пяти рабочих дней. Предполагается, что решение позволит избежать дефицита медицинских изделий в стране.
Перечень медизделий, которые можно будет регистрировать в упрощенном порядке, определит специальная межведомственная комиссия, сообщает RT.
Вице-премьер России Татьяна Голикова вчера упоминала, что для сглаживания влияния ограничений на систему здравоохранения принято два федеральных закона, которые упрощают разрешительные процедуры при ввозе, разработке и регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий. Она отмечала, что у российских регионов есть ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами.
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