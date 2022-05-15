Европарламент пригрозил Турции изоляцией в случае блокирования приема Финляндии и Швеции в НАТО

Глава Европейской народной партии, крупнейшей в Европарламенте, Манфред Вебер заявил, что Турцию может ожидать изоляция в НАТО в случае, если она будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс. Об этом сообщает ТАСС.

13 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что не считает положительной идеей возможность вступления в НАТО Финляндии и Швеции. По его словам, эти страны стали гостевым домом для террористических организаций, в частности членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Вебер отметил, что любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества. Он считает, что раз Финляндия и Швеция хотят вступить в альянс, нет никакого основания замедлять это или блокировать.

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21 апреля в финском парламенте заявили, что страна подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели. Сегодня Финляндия приняла официальное решение о вступлении в альянс. Глава финского МИД Пекка Хаависто сообщил, что страна может подать заявку на вступление в альянс в среду, 18 мая.

Дарья Акимова