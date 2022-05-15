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Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО

13:06, 15.05.2022 2
Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО
Фото: pixabay.com

Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО, об этом говорится в заявлении правительства страны.

Глава МИД республики Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО в среду, 18 мая.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то эти страны превратятся в пространство противостояния Североатлантического альянса с Россией. Президент России Владимир Путин заявил, что отказ Финляндии от политики нейтралитета может негативно сказаться на российско-финских отношениях.

Министр Финляндии по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что финские власти готовы к возможным действиям России в связи со вступлением страны в НАТО.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:11
    Ее возьмут что ли туда?)
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  • Анонимно 13:37
    Так интересно наблюдать как американцы кодлу собирают. Гитлер тоже собирал. Вот будет весело если на американской территории серьёзная заварушка начнётся в тот момент Великобритания уже перестанет существовать.
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