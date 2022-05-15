Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО

Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО, об этом говорится в заявлении правительства страны.

Глава МИД республики Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО в среду, 18 мая.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то эти страны превратятся в пространство противостояния Североатлантического альянса с Россией. Президент России Владимир Путин заявил, что отказ Финляндии от политики нейтралитета может негативно сказаться на российско-финских отношениях.

Министр Финляндии по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что финские власти готовы к возможным действиям России в связи со вступлением страны в НАТО.

Маргарита Головатенко