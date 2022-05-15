В России за сутки потушили 120 лесных пожаров

В России за сутки лесопожарные службы потушили 120 природных пожаров на площади 20 057 гектаров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Авиалесоохрану.



В России к полуночи 15 мая действовало 129 лесных пожаров на площади 19 657 гектаров, их активно тушили. Наибольшую площадь горения зафиксировали в Красноярском крае, где действуют 36 пожаров на площади 7 983 гектара.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ряде регионов России наблюдается напряженная ситуация с пожарами, ранее по этому вопросу проводил совещание президент страны Владимир Путин. Он предложил обсудить принятие дополнительных решений, чтобы снять остроту текущих проблем с природными пожарами. Также Путин поручил оперативно и без излишнего бюрократизма провести выплаты пострадавшим от природных пожаров.

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить меры по предупреждению лесных пожаров в республике. «МЧС, Минлесхоз, муниципалитеты — все должны держать данную ситуацию на особом контроле», — сказал он.

Маргарита Головатенко