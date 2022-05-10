Путин поручил быстро и без лишней бюрократии провести выплаты пострадавшим от пожаров

Президент России Владимир Путин поручил оперативно и без излишнего бюрократизма провести выплаты пострадавшим от природных пожаров, об этом он заявил на совещании по ситуации с природными пожарами в регионах.

— Выплаты — это чрезвычайно важно, особенно для людей, которые оказались без всего и лишились и движимого, и недвижимого имущества, остались без крыши над головой. Нужно организовать эти выплаты, причем сделать это нужно достаточно оперативно, — цитирует президента ТАСС.

Сегодня на совещании президент заявил, что значительный материальный ущерб от природных пожаров в России в этом году уже очевиден. Он предложил обсудить принятие дополнительных решений, чтобы снять остроту текущих проблем с природными пожарами.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне вице-премьер России Виктория Абрамченко предложила ужесточить ответственность за поджоги сухой травы. По ее словам, практически все случаи природных пожаров этой весной произошли по вине человека. Она считает, что за это должна быть введена отрезвляющая ответственность, а не штраф в 2 тысячи рублей.

В Рослесхозе предупреждали, что август этого года может стать самым пожароопасным месяцем в России. С наступлением лета уровень пожарной опасности вырастет почти во всех федеральных округах, за исключением Приволжского. В октябре лесопожарный период традиционно пойдет на спад.

Маргарита Головатенко