Минниханов поручил усилить меры по предупреждению лесных пожаров в Татарстане

В Татарстане необходимо усилить меры по предупреждению лесных пожаров, такое поручение на совещании в Доме правительства РТ дал президент республики Рустам Минниханов.



— Мы имеем опыт борьбы с лесными пожарами. Пока в республике идут дожди, но успокаиваться не следует. МЧС, Минлесхоз, муниципалитеты — все должны держать данную ситуацию на особом контроле, — сказал он.

Фото: Максим Платонов

В ряде регионов России наблюдается напряженная ситуация с пожарами, ранее по этому вопросу проводил совещание президент страны Владимир Путин. Он предложил обсудить принятие дополнительных решений, чтобы снять остроту текущих проблем с природными пожарами. Также Путин поручил оперативно и без излишнего бюрократизма провести выплаты пострадавшим от природных пожаров.

Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что необходимо запретить сжигать сухую траву. По его словам, это часто становится причиной пожаров в населенных пунктах.

Маргарита Головатенко