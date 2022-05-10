Путин: значительный материальный ущерб от природных пожаров в России в этом году очевиден

Значительный материальный ущерб от природных пожаров в России в этом году уже очевиден. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации с пожарами в ряде регионов.



Он предложил обсудить принятие дополнительных решений, чтобы снять остроту текущих проблем с природными пожарами.

Также президент поручил подготовить указ о целевом показателе по сокращению площади лесных пожаров как для каждого региона, так и в целом по России, сообщает ТАСС.

Согласно предварительным оценкам, около 700 жилых домов, не считая дач, придется восстанавливать после лесных пожаров в России, заявил Путин.

Накануне вице-премьер России Виктория Абрамченко предложила ужесточить ответственность за поджоги сухой травы. По ее словам, практически все случаи природных пожаров этой весной произошли по вине человека. Она считает, что за это должна быть введена отрезвляющая ответственность, а не штраф в 2 тысячи рублей.

В Рослесхозе предупреждали, что август этого года может стать самым пожароопасным месяцем в России. С наступлением лета уровень пожарной опасности вырастет почти во всех федеральных округах, за исключением Приволжского. В октябре лесопожарный период традиционно пойдет на спад.

Маргарита Головатенко