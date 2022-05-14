В Финляндии заявили, что готовы к ответным действиям России после подачи заявки на вступление в НАТО

Министр Финляндии по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что финские власти готова к возможным действиям России в связи со вступлением страны в НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Туппурайнен, Финляндия готова к всевозможным неприятным мерам против нее, но не испытывает никакой паники. Власти страны готовились к всевозможным действиям. Министр добавила, что Финляндии пришло время обзавестись союзниками и получить больше партнеров, но она не намерена никого провоцировать.

Также она отметила, что вступление в НАТО является собственным выбором страны, он не направлен против кого бы то ни было. Кроме того, Туппурайнен прокомментировала слова президента России Владимира Путина о том, что отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным. Она ответила, что Хельсинки никому не позволит диктовать себе решения.

Фото: wikipedia.org

21 апреля в финском парламенте заявили, что страна подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели. На днях президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А в США, наоборот, данную инициативу поддерживают.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то эти страны превратятся в пространство противостояния Североатлантического альянса с Россией.

Экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо в статье для журнала Economist написал, что при вступлении Финляндии в НАТО есть вероятность, что войска альянса появятся в непосредственной близости от Санкт-Петербурга.

Дарья Акимова