Путин: отказ Финляндии от политики нейтралитета может негативно сказаться на отношениях с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что отказ Финляндии от политики нейтралитета может негативно сказаться на российско-финских отношениях. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте в связи с объявленным руководством страны намерением подать заявку на вступление в НАТО. По словам Путина, отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибкой, так как никаких угроз безопасности Финляндии не существует.

Помимо этого, лидеры двух государств обсудили ситуацию на Украине. Путин указал Ниинисте, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены из-за незаинтересованности украинской стороны в конструктивном диалоге.

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21 апреля в финском парламенте заявили, что страна подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели. На днях президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А в США, наоборот, данную инициативу поддерживают.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то эти страны превратятся в пространство противостояния Североатлантического альянса с Россией.

Экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо в статье для журнала Economist написал, что при вступлении Финляндии в НАТО есть вероятность, что войска альянса появятся в непосредственной близости от Санкт-Петербурга.

Дарья Акимова