Новости общества

15:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане насчитывается более 165 тысяч субъектов МСП

13:45, 14.05.2022
В Татарстане насчитывается более 165 тысяч субъектов МСП
Фото: realnoevremya.ru

40% работающего населения Татарстана заняты на предприятиях малого и среднего бизнеса, об этом сообщил вице-премьер — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на совещании в Доме правительства РТ.

По состоянию на 1 мая текущего года в реестре ФНС республики насчитывается более 165 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Темп роста к началу года — 103,4%.

— В текущей ситуации стоит задача сохранить темпы роста, обеспечить адаптацию малого и среднего предпринимательства к условиям санкционного давления, — прокомментировал Шагиахметов.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстан вошел в тройку российских регионов-лидеров с наибольшим количеством представителей малого и среднего предпринимательства, получивших кредитные средства под гарантии и поручительства в первом квартале этого года. За первый квартал в республике кредитные средства с использованием механизмов гарантий и поручительств Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка получили 188 представителей.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьЭкономикаБизнес Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также