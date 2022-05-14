В Татарстане насчитывается более 165 тысяч субъектов МСП

40% работающего населения Татарстана заняты на предприятиях малого и среднего бизнеса, об этом сообщил вице-премьер — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на совещании в Доме правительства РТ.



По состоянию на 1 мая текущего года в реестре ФНС республики насчитывается более 165 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Темп роста к началу года — 103,4%.

— В текущей ситуации стоит задача сохранить темпы роста, обеспечить адаптацию малого и среднего предпринимательства к условиям санкционного давления, — прокомментировал Шагиахметов.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстан вошел в тройку российских регионов-лидеров с наибольшим количеством представителей малого и среднего предпринимательства, получивших кредитные средства под гарантии и поручительства в первом квартале этого года. За первый квартал в республике кредитные средства с использованием механизмов гарантий и поручительств Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка получили 188 представителей.

Маргарита Головатенко