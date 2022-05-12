Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по количеству МСП, получивших гарантии и поручительства

Татарстан вошел в тройку российских регионов-лидеров с наибольшим количеством представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), получивших кредитные средства под гарантии и поручительства в первом квартале этого года, сообщает ТАСС.



Так, за первый квартал в республике кредитные средства с использованием механизмов гарантий и поручительств Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка получили 188 представителей.

На первом месте среди регионов-лидеров — Москва (347 предпринимателей), на втором месте Красноярский край (247). Следом за Татарстаном пятерку замыкают Крым (162) и Санкт-Петербург (152).

Всего в первом квартале число получивших гарантии и поручительства МСП выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4,5 тысячи.

Татарстан замкнул тройку регионов с наибольшим показателем индекса конфликтности бизнеса среди регионов — в первом квартале 2022 года он достиг 2,16, продемонстрировав рост в 181,9%. В целом по России индекс конфликтности деловой среды в первом квартале 2022 года вырос до показателя 2,23 — это рекордное значение за всю историю его наблюдений с 2017 года.

Маргарита Головатенко