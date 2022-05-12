Мизинцев заявил, что украинские военные оборудовали огневые точки на подступах к поликлинике в Боровском
В поселке Боровское Луганской Народной Республики (ЛНР) в здании поликлиники на улице Красной размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он отметил, что мирных жителей, включая тяжело больных, под угрозой расправы заставили покинуть медучреждение. На всех подступах к поликлинике подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) развернули блокпосты и оборудовали огневые точки.
По словам генерал-полковника, украинские военные пользуются объектами медицинской инфраструктуры для оборудования там опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по-прежнему оставляет эти факты без внимания, передает ТАСС.
По данным Минобороны, за минувшие сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали более 19 тысяч человек, включая 4 тысячи детей. Всего с начала специальной военной операции на территорию страны прибыли более 1,2 млн переселенцев, из них свыше 215,5 тысячи — дети.
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