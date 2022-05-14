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Исследование: большинство жителей Татарстана не покидали республику на майских праздниках

01:15, 14.05.2022
Исследование: большинство жителей Татарстана не покидали республику на майских праздниках
Фото: realnoevremya.ru

Большинство жителей Татарстана предпочли не выезжать за пределы республики во время майских праздников. Об этом сообщают специалисты МегаФона по итогам анализа данных.

В числе тех, кто все же решил уехать из региона, около 20% выбрали для отдыха Санкт-Петербург и Москву. А более 40% татарстанцев предпочли соседние регионы: Самарскую и Ульяновскую области, Башкортостан, Чувашию и Марий Эл.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что 3% жителей Татарстана выбрали для места отдыха южные курорты. В списке наиболее посещаемых городов по-прежнему находится Сочи, однако в Анапе, Геленджике и Краснодаре наблюдается снижение потока туристов.

Недавно стало известно, что Казань попала в десятку городов-лидеров по наибольшему туристическому спросу. В то же время сами жители города не являются активными путешественниками и занимают только 10-е место по данному показателю.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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