Исследование: большинство жителей Татарстана не покидали республику на майских праздниках

Большинство жителей Татарстана предпочли не выезжать за пределы республики во время майских праздников. Об этом сообщают специалисты МегаФона по итогам анализа данных.

В числе тех, кто все же решил уехать из региона, около 20% выбрали для отдыха Санкт-Петербург и Москву. А более 40% татарстанцев предпочли соседние регионы: Самарскую и Ульяновскую области, Башкортостан, Чувашию и Марий Эл.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что 3% жителей Татарстана выбрали для места отдыха южные курорты. В списке наиболее посещаемых городов по-прежнему находится Сочи, однако в Анапе, Геленджике и Краснодаре наблюдается снижение потока туристов.



Недавно стало известно, что Казань попала в десятку городов-лидеров по наибольшему туристическому спросу. В то же время сами жители города не являются активными путешественниками и занимают только 10-е место по данному показателю.

Диана Жиленкова