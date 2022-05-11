Казань попала в десятку городов-лидеров по наибольшему туристическому спросу

Фото: Максим Платонов

Казань попала на четвертое место по спросу на майские каникулы среди всех российских городов. Однако сами жители столицы Татарстана не являются активными путешественниками и занимают только 10-е место по спросу, выяснили в сервисе «Циан. Аналитика»

Так, доля спроса на поездки из города среди казанцев составила 1,1%. Чаще всего они мониторят рынок посуточной аренды жилья в Москве (13%), Самарской области (10%), Башкирии (9%), Московской области (7%), Татарстане (7%), Краснодарском крае (6%), Калининградской (5%) и Нижегородской областях (4%).

Наибольший интерес к путешествиям проявили жители Москвы. Каждый десятый турист по России был из Санкт-Петербурга. Более 2% всех запросов приходится на жителей Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара. Самые низкие показатели от общероссийского спроса на посуточную аренду оказались в Нижнем Новгороде, Самаре, Челябинске и Уфе.

Фото: Максим Платонов

Исполнительный директор ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина рассказывала, что ожидания по загрузке отелей в республике оправдались — из 65 отелей, входящих в Ассоциацию, на даты майских праздников загрузка отелей составила до 90%. Она также отметила, что тенденция сокращения горизонта бронирований, начавшаяся с ковидных времен, «приносит много неопределенности для распределения персонала на высокие даты, закупки продуктов».

Максим Кокунин