В России за сутки выявили 4 896 случаев заболевания коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 4 896 случаев заражения коронавирусом. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 250 290 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным на 13 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 257 пациентов. Всего вылечившихся в России — 17 633 601 человек.

Госпитализировали за сутки 2 506 человек с COVID-19. За сутки коронавирус унес жизни 105 россиян. С начала пандемии от инфекции скончались 377 464 человека.

Фото: realnoevremya.ru

12 мая сообщалось, что в стране за сутки выявили 4 065 случаев заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова