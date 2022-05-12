В России за сутки выявили 4 065 случаев заболевания коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 4 065 случаев заражения коронавирусом. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 245 394 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным на 12 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 930 пациентов. Всего вылечившихся в России — 17 626 344 человека.

Госпитализировали за сутки 3 353 человека с COVID-19. За сутки коронавирус унес жизни 111 россиян. С начала пандемии от инфекции скончались 377 359 человек.

Фото: Максим Платонов

11 мая сообщалось, что в стране за сутки выявили 4 102 случая заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова