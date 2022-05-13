В Татарстане зарегистрировано 187 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Илья Репин

В Татарстане за последние сутки зафиксировано 187 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 13 мая в республике зарегистрировано 147 212 случаев COVID-19. Выздоровел с начала пандемии 141 331 человек, в том числе 263 за минувшие сутки. Госпитализировали с коронавирусом еще 92 татарстанца.

За последние сутки в регионе зарегистрирован один новый случай смерти от COVID-19. Умерли с начала пандемии 1 990 татарстанцев. О предыдущем летальном случае в регионе сообщалось 8 мая — умер один человек.

Фото: Максим Платонов

12 мая сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали 189 новых случаев заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в республике, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова