За сутки в Татарстане подтвердили 196 заражений коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане подтвердили 196 заражений коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 146 253 жителя республики.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализирован еще 61 человек. В общей сложности выздоровели 140 265 татарстанцев, из них 200 — за прошедшие сутки.

Фото: Максим Платонов

Коронавирус стал причиной смерти еще одного человека. Всего в республике от инфекции скончались уже 1 989 заболевших.

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Диана Жиленкова