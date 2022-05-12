В Татарстане зарегистрировано 189 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зафиксировано 189 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 12 мая в республике зарегистрировано 147 025 случаев COVID-19. Выздоровело с начала пандемии 141 068 человек, в том числе 199 за минувшие сутки. Госпитализировали с коронавирусом еще 73 татарстанца.

За последние сутки в регионе не зарегистрировали новых случаев смерти от COVID-19. Умерли с начала пандемии 1 989 татарстанцев. О последнем летальном случае в регионе сообщалось 8 мая — умер один человек.

Фото: Максим Платонов

11 мая сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали 193 новых случая заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в республике, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова