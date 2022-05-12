Путин заявил, что антироссийские санкции провоцируют глобальный экономический кризис

Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, вводимые странами Запада, во многом провоцируют глобальный экономический кризис. Наша же страна успешно справляется с ними, заверяет глава государства.

По словам Путина, в России, несмотря на санкционное давление, постепенно замедляется инфляция. Курс рубля укрепляется.

О стабилизации отечественной экономики Путин говорил и в конце апреля. Тогда глава государства указал, что инфляция замедляется, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали снижаться.

В прошлом месяце Путин напомнил, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны Запада в последнее время, то есть с начала специальной военной операции на Украине. Однако даже в таких условиях у национальной экономики есть возможности работать стабильно и без сбоев, заверял президент.



По подсчетам спикера Госдумы Вячеслава Володина, с 2014 года против России ввели более 10 тысяч санкций. «Больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования», — заявил он.



Татьяна Демина