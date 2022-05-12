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Путин заявил, что антироссийские санкции провоцируют глобальный экономический кризис

13:46, 12.05.2022 1
Путин заявил, что антироссийские санкции провоцируют глобальный экономический кризис
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, вводимые странами Запада, во многом провоцируют глобальный экономический кризис. Наша же страна успешно справляется с ними, заверяет глава государства.

По словам Путина, в России, несмотря на санкционное давление, постепенно замедляется инфляция. Курс рубля укрепляется.

О стабилизации отечественной экономики Путин говорил и в конце апреля. Тогда глава государства указал, что инфляция замедляется, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали снижаться.

В прошлом месяце Путин напомнил, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны Запада в последнее время, то есть с начала специальной военной операции на Украине. Однако даже в таких условиях у национальной экономики есть возможности работать стабильно и без сбоев, заверял президент.

По подсчетам спикера Госдумы Вячеслава Володина, с 2014 года против России ввели более 10 тысяч санкций. «Больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования», — заявил он.

Татьяна Демина
ЭкономикаОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:54
    ну да конечно. верим конечно. очередной раз прошу отнестись с пониманием с понимаем относимся к вашим словам!
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