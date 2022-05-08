Володин сообщил, что с 2014 года против России ввели более 10 тысяч санкций

С 2014 года против России ввели 10 128 санкций. Такие данные привел спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

— Больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования, — обратил внимание он.

Как отметил Володин, президент США Джо Байден считает, что альтернативой ограничительным мерам может быть только третья мировая война. «Все, что нас не убивает, делает сильнее», — убежден спикер Госдумы.

Фото: realnoevremya.ru

На фоне начала специальной военной операции на Украине против России ряд стран начали вводить масштабные санкции. Среди них — США, Великобритания, Канада, государства Евросоюза и другие.

На этой неделе новые санкции против России ввела Япония. Так, в список ограничительных мер попала заморозка активов еще порядка 140 граждан.

Диана Жиленкова